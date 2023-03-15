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КНДР провела третий за три дня запуск ракет

Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты средней дальности

Северная Корея в ночь на 15 марта запустила две баллистические ракеты класса «земля-земля» средней дальности, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Пхеньян.

На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), где северокорейские власти публикуют информацию, таких данных на момент публикации материала нет.

Это уже третий запуск ракет Пхеньяном за последние трое суток: в ночь на 13 марта северокорейские военные выпустили два снаряда с подводной лодки, а рано утром 14 марта запустили две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Запуски Северная Корея совершает на фоне проведения совместных учений Южной Кореи и США «Щит свободы» (Freedom Shield), которые начались 13 марта. Пхеньян расценил их как «подготовку к агрессивной войне» против него и обещал «решительный ответ».

В рамках маневров пройдут учения десантников и по проведению спецопераций. Военные также примут участие в полевых маневрах Warrior Shield. Они пройдут без перерыва, тренировки будут основаны на компьютерной симуляции. Военные США подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и должны завершиться 23 марта.

С начала года Северная Корея провела уже семь запусков ракет. За весь 2022 год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, японский телеканал NHK — о 37 запусках.

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КНДР Северная Корея запуск баллистической ракеты
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