Военные Южной Кореи сообщили о пуске КНДР ракет в сторону Японского моря

Военные Южной Кореи сообщили о пуске КНДР двух баллистических ракет в Японское море

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

КНДР произвела пуски из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо между 07:41 и 07:51 по местному времени (01:41 — 01:51 мск), сообщили военные. Ракеты пролетели примерно 620 км.

В комитете добавили, что проводят анализ характеристик ракет совместно с американскими спецслужбами. Сеул осуждает ракетный пуск как «акт серьезной провокации, наносящий ущерб миру и стабильности», сказано в заявлении.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио знает о запусках и собирает информацию. Он добавил, что сообщений о повреждениях не поступало.

Позднее глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада сказал, что ни одна из ракет не упала в пределах исключительной экономической зоны Японии (заканчивается в 370 км от японского побережья).

Запуск произошел на фоне совместных учений Южной Кореи и США «Щит свободы» (Freedom Shield), которые начались 13 марта. Пхеньян расценил их как «подготовку к агрессивной войне» против него. В рамках маневров пройдут десантные учения и учения по проведению спецопераций. Также военные примут участие в полевых маневрах Warrior Shield. Учения пройдут без перерыва, тренировки будут основаны на компьютерной симуляции. Военные США подчеркивали, что учения носят оборонительный характер. Они должны завершиться 23 марта.