Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля скончался в больнице из-за ранений

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в результате взрыва также пострадали женщина и ребенок, их госпитализировали. Подорванный автомобиль принадлежал Ткачу, Рогов называет его владельцем одной из крупнейших частных транспортных компаний Мелитополя.

Автомобиль Ткача подорвали в районе рынка на ул. Кирова, Рогов назвал произошедшее терактом. По предварительным данным, подрыв совершили с помощью самодельного взрывного устройства. Сила взрыва составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В середине января Рогов сообщал о взрыве заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Тот не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, писал Рогов.