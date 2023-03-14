Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 16:38
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице Политика, 22:17
Чемпион КХЛ стал последним четвертьфиналистом плей-офф Спорт, 22:11
OpenAI представила GPT-4: новая модель обрабатывает изображения и текст Экономика инноваций, 22:04
«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в полуфинальном матче Кубка России Спорт, 22:01
Марокко вытеснило Украину из заявки на ЧМ-2030 Спорт, 21:57
Госдеп обсудит с российскими чиновниками столкновение дрона США с Су-27 Политика, 21:56
Минобороны сообщило, что дрон США летал возле Крыма с нарушениями Политика, 21:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Движение первых» создаст лагеря для трудных подростков Общество, 21:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:31
В США не исключили, что ЕС понизит потолок цен на российскую нефть на $5 Политика, 21:26
Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 12 декабря Инвестиции, 21:20
США вызвали посла России после инцидента с беспилотником над Черным морем Политика, 21:20
Зачем нужны «патриотические» гособлигации и кто их может покупать Экономика, 21:10
Косоварка снялась с ЧМ по боксу в Индии из-за условия выступать без флага Спорт, 21:04
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля скончался в больнице из-за ранений

Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в результате взрыва также пострадали женщина и ребенок, их госпитализировали. Подорванный автомобиль принадлежал Ткачу, Рогов называет его владельцем одной из крупнейших частных транспортных компаний Мелитополя.

Автомобиль Ткача подорвали в районе рынка на ул. Кирова, Рогов назвал произошедшее терактом. По предварительным данным, подрыв совершили с помощью самодельного взрывного устройства. Сила взрыва составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В середине января Рогов сообщал о взрыве заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Тот не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, писал Рогов.

Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В центре Мелитополя взорвался автомобиль
Политика
Спецслужбы задержали причастных к покушениям в Бердянске
Политика
В Бердянске подорвали автомобиль главы района
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter