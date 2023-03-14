В центре Мелитополя взорвался автомобиль

Рогов сообщил о теракте с подрывом автомобиля в Мелитополе

Автомобиль подорвали в районе рынка. Один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь. Мощность взрывного устройства оценивается в 1 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: vrogov / Telegram

Video

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что около 18:40 в городе был слышен громкий объемный взрыв.

Причиной стал взрыв автомобиля в районе рынка на ул. Кирова, указал он в своем телеграм-канале. О подрыве машины также сообщает издание «Запорожский вестник».

«Нет сомнения, что это очередной теракт», — написал Рогов. Подрыв совершили с помощью самодельного взрывного устройства, утверждает он. По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

На месте работают экстренные службы. Один человек пострадал, его госпитализировали.

В середине января Рогов сообщал о взрыве заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Сила взрыва составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, писал Рогов.