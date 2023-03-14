СК возбудил дело после покушения на замглавы администрации Новой Каховки

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после покушения на убийство заместителя главы Военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, утром 13 марта неизвестный заложил у входа в кафе в городе Новая Каховка самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал замглавы ВГА района, его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст.105 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Как пишет телеграм-канал Baza, речь идет о покушении на Виталия Гуру.

В августе прошлого года агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что на чиновника совершили покушение: по их данным, неизвестные открыли стрельбу у его дома из пистолета, в результате Гуру «с многочисленными пулевыми ранениями» доставили в госпиталь.

Позже глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что Гура умер в больнице.

В сентябре «Первый канал» сообщил, что он жив, а заявления о его смерти были частью операции ФСБ по его спасению от покушения со стороны Украины. «В начале августа подошли правоохранительные органы ко мне и показали, что на меня идет покушение... Предоставили запись, что хотят меня убить», — сказал Гура, кадры с которым показали в эфире.