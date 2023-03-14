Минфин опроверг планы по выпуску «патриотических» гособлигаций

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Министерство финансов не предлагало и не планирует выпускать в России «патриотические» облигации, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Вопрос о выпуске таких бумаг обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, отметили в Минфине. «Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций граждан, дополнительных инструментов не требуется», — добавили в финансовом ведомстве.

О том, что Минфин выступил с инициативой о выпуске особых «патриотических» гособлигаций, размещение которых на рынке должно дать правительству новую возможность для привлечения средств в федеральный бюджет, сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, предложение о выпуске таких облигаций ведомство направило в правительство в конце февраля.

Обсуждение инициативы подтвердил РБК федеральный чиновник. По его словам, речь идет о целевых займах. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — пояснял он.

Практика размещения госбумаг среди населения использовалась в Советском Союзе начиная с 1920-х годов. В годы Великой Отечественной войны за счет займов удалось покрыть около 15% всех расходов на оборону, а после войны выпускались госзаймы на восстановление народного хозяйства.

Сейчас для привлечения денег в бюджет Минфин может использовать облигации федерального займа (ОФЗ) с различными сроками погашения. Их основные покупатели — банки и другие игроки финансового рынка. Такие гособлигации не предусматривают целевое расходование средств, государство может тратить их по своему усмотрению.

Есть и вид ОФЗ для населения (ОФЗ-н), они распространяются среди граждан. Впервые такие облигации разместили в 2017 году, затем было выпущено несколько партий, последняя — в феврале 2022 года. С тех пор ОФЗ для населения не размещаются: власти приостановили их продажу в марте прошлого года, а в декабре Минфин сообщал, что не планирует возвращаться к их выпуску. На привлеченные через ОФЗ-н средства приходится незначительная доля от объема размещения ОФЗ. На 1 января 2023 года в обращении находились «народные» облигации на 22,2 млрд руб.