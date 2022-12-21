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«Роскосмос» начнет привлекать инвестиции в проекты на рынке облигаций

Борисов: «Роскосмос» планирует привлекать инвестиции в проекты на рынке облигаций
Стартовый выпуск облигаций планируется в 2023 году в размере 10 млрд руб., рассказал гендиректор «Роскосмоса» Борисов
Генеральный директор &laquo;Роскосмоса&raquo; Юрий Борисов
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

«Роскосмос» планирует привлекать инвестиции в проекты, в том числе, на рынке облигаций, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости».

«Облигации, централизованно выпускаемые финансовой структурой «Роскосмоса», планируется размещать на российских биржевых площадках преимущественно среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов», — рассказал он.

По словам Борисова, условия будут следующими: предельный объем — до 50 млрд. руб., срок — 15 — 20 лет, выплата купонного дохода — каждый 181 день. Стартовый выпуск облигаций планируется в 2023 году в размере 10 млрд руб.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов, выпускающих спутники, предположительно, в Красноярске и в Московской области.

Материал дополняется

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Юрий Борисов Роскосмос Инвестиции облигации
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