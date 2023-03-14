Минфин предложил выпустить в России «патриотические» гособлигации

Минфин предложил ввести «патриотические» гособлигации для финансирования определенных проектов. Подобные займы были в СССР после войны, когда деньги собирались на восстановление народного хозяйства, сказал РБК федеральный чиновник

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин России выступил с инициативой о выпуске особых «патриотических» гособлигаций, размещение которых на рынке должно дать правительству новую возможность для привлечения средств в федеральный бюджет. Распространять патриотические облигации планируется через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, предложение о выпуске таких облигаций ведомство направило в правительство в конце февраля 2023 года.

Обсуждение инициативы РБК подтвердил федеральный чиновник. По его словам, речь идет о целевых займах. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — отметил он. Предполагается, что это будут проектные облигации, связанные с финансированием проектов, важных для страны, говорит источник РБК. О ставках и объемах выпуска, по его словам, пока говорить рано. Инициатива будет рассматриваться на совете по финрынку, который запланирован на конец марта, рассказал источник РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минфина.

Сейчас Минфин берет в долг через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с различными сроками погашения, их основными покупателями являются банки и другие игроки финансового рынка, физические лица также могут приобрести эти ценные бумаги на бирже. Такие гособлигации не предусматривают целевое расходование средств, привлеченные деньги государство может тратить по своему усмотрению. Существует и вид ОФЗ для населения (ОФЗ-н): такие ценные бумаги предназначены для распространения среди обычных граждан: их проще приобрести, чем облигации на рынке. ОФЗ-н впервые были размещены весной 2017 года, с тех пор было осуществлено несколько выпусков, последний в феврале 2022 года. С тех пор «народные ОФЗ» не размещаются: власти приостановили их продажу в марте прошлого года, а в декабре Минфин сообщал, что не планирует возвращаться к их выпуску.

На привлеченные через ОФЗ-н средства приходится незначительная доля от объема размещения ОФЗ. На 1 января 2023 года в обращении находилось «народных» облигаций на 22,2 млрд руб. Минфин говорил, что целью их размещения является не пополнение бюджета, а повышение финансовой грамотности.

Облигации, предназначенные для целевого финансирования проектов, в том числе с использованием бюджетных средств, тоже существуют, но их эмитентом выступает не государство, а в основном специально созданные проектные компании.

Практика размещения госбумаг среди населения использовалась в Советском Союзе, начиная с 1920-х годов. Первоначально приобретение облигаций было делом добровольным — покупателей убеждали стихами Маяковского, привлекали высокой доходностью и возможностью получить выигрыш. Однако вскоре покупка облигаций стала де-факто обязанностью.

Во время Великой Отечественной войны СССР выпускал 20-летние государственные военные займы. В период с 1942 по 1945 год были размещены четыре военных займа в двух формах: выигрышный выпуск с доходом 4% годовых (предполагали выплаты в форме выигрыша, если облигация «выигрывала в лотерею») и процентный выпуск с доходом 2% годовых. За годы ВОВ поступления от госзаймов составили 76,8 млрд руб. За счет займов в годы войны было покрыто около 15% всех расходов на оборону. После войны выпускались госзаймы на восстановление народного хозяйства.

К 1 апреля 1957 года по займам, размещенным по подписке среди трудящихся, долг государства перед гражданами составил около 260 млрд руб. ЦК КПСС и Совет министров СССР 19 апреля 1957 года своим постановлением прекратили проведение тиражей выигрышей ранее выпущенных займов, а погашение облигаций было отсрочено на 20 лет. Погашение займовых обязательств началось только в 1974 году, но многие владельцы к этому времени облигации не сохранили.