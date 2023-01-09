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Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан

В России может появиться новый инструмент для долгосрочных финансовых вложений населения. Речь идет об облигациях федерального займа без купонных выплат. В них можно будет размещать в том числе пенсионные накопления, выяснил РБК
Фото: Василий Федосенко / ТАСС
Фото: Василий Федосенко / ТАСС

Власти могут разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством в конце декабря. О том, что ведется обсуждение выпуска бескупонных ОФЗ, ранее рассказали два источника РБК, знакомых с проектом стратегии, это подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что бумаги станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и ЦБ, и в них можно будет размещать в том числе средства пенсионных накоплений.

Накопления по-новому

«Банк России и правительство Российской Федерации проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан», — говорится в утвержденной стратегии. Предполагается, что такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных в том числе на «удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка». Это будет способствовать уменьшению их затрат и, как следствие, снижению неравномерности распределения доходов, следует из стратегии.

Говоря о планах по внедрению нового типа ОФЗ, Аксаков сказал РБК: «Бескупонные ОФЗ — один из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование наших граждан. <...> И пенсионные накопления в них тоже могут быть [проинвестированы]».

Конкретные детали по срокам погашения и размеру дисконта еще неизвестны (дисконт к номинальной стоимости определяет доходность облигации при погашении. — РБК). «Я думаю, в начале года это все появится, в январе», — отметил Аксаков. По его словам, новый тип ОФЗ станет составным звеном программы Минфина и ЦБ по формированию долгосрочных сбережений россиян, анонсированной ведомством в начале декабря 2022 года.

«[Программа] поможет создать «подушку безопасности» граждан на длительную перспективу. Государство будет стимулировать людей думать о будущем, софинансируя и страхуя эти сбережения», — заявлял министр финансов Антон Силуанов. Ее механизм сводится к следующему: гражданин заключает договор с оператором, и его сбережения (в виде добровольных взносов, маткапитала, пенсионных накоплений) под контролем ЦБ инвестируются в ОФЗ, корпоративные и инфраструктурные облигации, а также прочие ценные бумаги. Гражданин сможет претендовать на ряд бонусов, среди которых налоговый вычет в размере до 52 тыс. руб. в год и государственное софинансирование отчислений в размере до 36 тыс. руб.

Альтернативными мерами стимулирования формирования долгосрочных накоплений может стать введение института безотзывных вкладов с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов, говорится в стратегии. В настоящее время государство страхует вклады населения в пределах 1,4 млн руб. Планируется также развивать институт сберегательных сертификатов, следует из документа.

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«Вывод на российский рынок специальных финансовых продуктов и услуг будет способствовать повышению качества жизни всех граждан за счет использования его возможностей», — отмечается в стратегии.

В декабре 2022 года Министерство финансов опровергало планы по разработке нового инструмента долгосрочных сбережений. «Минфин России не прорабатывает выпуск долгосрочных ОФЗ без промежуточных купонных выплат», — сообщали РБК в пресс-службе. РБК направил запросы в ЦБ и Минфин.

«За» и «против» нового инструмента

Власти прорабатывают выпуск дисконтных ОФЗ — это значит, что они будут размещаться по цене существенно ниже номинала («с дисконтом»), а погашаться по номиналу, поясняет ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александр Шураков. Если в случае обычных купонных облигаций инвестор получает доход в виде купонных выплат (и, возможно, в виде разницы между ценой покупки и продажи, если она была), то в случае дисконтных облигаций доход состоит в разнице между погашением и ценой размещения, которая определяется исходя из рыночных процентных ставок.

«Можно представить ситуацию, когда для инвестора от таких долгосрочных бескупонных облигаций будет больше пользы, чем от, например, облигаций с фиксированным купоном — если реализуется сценарий долгосрочного и устойчивого снижения инфляции и процентных ставок», — считает Шураков.

У Минфина уже был опыт размещения бескупонных облигаций, только краткосрочных: ГКО ОФЗ из 1990-х годов были такими бумагами, напоминает аналитик, на коротком промежутке времени (ГКО выпускались сроком от нескольких месяцев до года) отсутствие купона и получение дохода через дисконт при размещении было вполне рационально. В случае же длинных временных горизонтов, дисконтные долгосрочные бумаги похожи на «неуправляемый снаряд», траекторию движения которого вы уже не можете скорректировать. И если инфляция в долгосрочной перспективе оказалась в итоге выше, чем ожидалось при размещении — то инструмент не поможет сохранить покупательскую способность отчислений гражданина, полагает Шураков.

Дисконтные бескупонные ОФЗ — интересный вариант для инвестора с точки зрения налогообложения, полагают аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». «В связи с тем, что по этим бумагам нет купонных выплат, НДФЛ по ним не удерживается, в то время как процентные доходы по классическим облигациям облагаются НДФЛ. Кроме того, льгота за долгосрочное владение бумагами позволяет вывести из-под налога и сумму погашения, в случае, если инвестор держит их более трех лет», — отметили они.

Преимуществом инструмента для инвестора относительно классического депозита будет и более высокая доходность, полагает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Руслан Николенко. «Например, у ОФЗ-н 53008 [облигации для физических лиц], выпущенных в 2021 году, доходность на три года составляла 10%. На момент выпуска аналогичных ставок по депозитам у банков не было, и предложение являлось интересным», — указывает он. Впрочем, купить этот выпуск можно было только через несколько госбанков, а при досрочной продаже терялся весь накопленный купон. В конце декабря 2022 года Минфин сообщил, что больше не будет выпускать «народные» ОФЗ в связи «с достижением целей, поставленных при запуске эмиссии в части содействия повышению финансовой грамотности населения и привлечения граждан на финансовые рынки».

В долгосрочных вложениях средств населения сейчас заинтересовано и государство, указывает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. «В текущих условиях отечественная экономика остро нуждается в наличии долгосрочных финансовых ресурсов, необходимых для реализации различных инвестиционных проектов. Внедрение долгосрочных ОФЗ без промежуточных купонных выплат в моменте могут позволить снизить расходы на обслуживание внутреннего долга и дополнительно высвободить дополнительные объемы бюджетных средств», — заключает он.

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Минфин ЦБ финансовый рынок финансы ОФЗ
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