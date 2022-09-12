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Смерть замглавы администрации Новой Каховки оказалась инсценировкой

Смерть замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гуры оказалась инсценировкой
Виталий Гура
Виталий Гура (Фото: Новокаховська міська територіальна громада )

Замглавы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура жив, сообщения о его смерти были частью операции по его спасению от покушения со стороны Украины. Об этом сообщил «Первый канал», в эфире которого также показали кадры с Гурой.

«В начале августа ко мне подошли правоохранительные органы и показали, что на меня идет покушение... Предоставили запись, что хотят меня убить», — заявил Гура.

Такие же аудиозаписи были предоставлены замначальнику полиции Новой Каховки Сергею Томко. Сейчас он находится под госзащитой. В сюжете говорится, что организовать покушения пытался экс-сотрудник СБУ в Херсоне Илья Бондарчук, который покинул территорию региона и удаленно руководил диверсионной группой, говорится в сюжете телеканала.

О том, что на замглавы пророссийской Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гуру совершили покушение, российские госагентства ТАСС и «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источники 6 августа. По данным агентств, неизвестные открыли стрельбу у дома Гуры из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы, а чиновника «с многочисленными пулевыми ранениями» доставили в госпиталь, а затем решили отправить в больницу в Крым.

Вечером в тот же день глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что Гура умер после покушения. Корреспондент ВГТРК Юрий Котенок писал в своем Telegram-канале, что Гура скончался во время транспортировки в Крым.

Материал дополняется

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Херсонская область
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