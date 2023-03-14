Дума разрешила засчитывать период службы добровольцем в страховой стаж

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, которое помогает выполнять задачи Вооруженных сил России. Такая поправка внесена к второму чтению законопроекта о страховых выплатах за смерть сотрудника на производстве.

Период пребывания в добровольческом формировании смогут засчитывать в страховой стаж во время мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольцев за пределами страны.

В том же законопроекте предлагается увеличить страховую выплату семье погибшего из-за несчастного случая на производстве с 1 млн до 2 млн руб.

Госдума также приняла в третьем, основном, чтении законопроект о наказании за дискредитацию участников военной операции на Украине, в том числе добровольцев. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, наказание за распространение «фейков» об участниках боевых действий и их дискредитацию вырастет до 15 лет лишения свободы и 5 млн руб. штрафа.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, в том числе в части денежного довольствия. На добровольцев и их семьи распространили все предусмотренные для военных социальные гарантии, компенсации и льготы.