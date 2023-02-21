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Собянин расширил меры соцподдержки на семьи контрактников и добровольцев

Мэр Москвы Собянин расширил меры соцподдержки на семьи контрактников и добровольцев
Меры социальной поддержки власти Москвы распространят на семьи участников военной операции на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел меры социальной поддержки семей участников военной операции на Украине. Документ опубликован на сайте правительства столицы.

Среди мер поддержки в документе указаны:

  • направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста полутора лет в государственные образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;
  • предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к месту жительства школу;
  • предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) детям 1–11 классов в государственных образовательных организациях;
  • предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях;
  • предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях;
  • содействие в поиске работы членам семьи;
  • оказание психологической помощи семье;
  • консультирование семьи по юридическим вопросам.

Ранее Собянин говорил, что это решение было принято по поставленной президентом Владимиром Путиным в послании парламенту задаче «окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни».

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин предложил создать специальный государственный фонд, который будет помогать семьям погибших и ветеранам спецоперации на Украине.

Структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России уже в этом году и работать по принципу «одного окна», за каждой семьей будет закреплен соцработник.

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Ранее мэр Москвы установил выплаты военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, в размере 50 тыс. руб. При получении тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военным из Москвы полагается дополнительная единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) — 500 тыс. руб. При гибели военнослужащего выплата составит 3 млн руб.

В октябре 2022 года Собянин подписал указ, согласно которому члены семей мобилизованных в Москве будут получать единовременную материальную помощь, а также психологическую поддержку.

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Сергей Собянин Москва Военная операция на Украине
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