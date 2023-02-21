Собянин расширил меры соцподдержки на семьи контрактников и добровольцев
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел меры социальной поддержки семей участников военной операции на Украине. Документ опубликован на сайте правительства столицы.
Среди мер поддержки в документе указаны:
- направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста полутора лет в государственные образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;
- предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к месту жительства школу;
- предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) детям 1–11 классов в государственных образовательных организациях;
- предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях;
- предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях;
- содействие в поиске работы членам семьи;
- оказание психологической помощи семье;
- консультирование семьи по юридическим вопросам.
Ранее Собянин говорил, что это решение было принято по поставленной президентом Владимиром Путиным в послании парламенту задаче «окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни».
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин предложил создать специальный государственный фонд, который будет помогать семьям погибших и ветеранам спецоперации на Украине.
Структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России уже в этом году и работать по принципу «одного окна», за каждой семьей будет закреплен соцработник.
Ранее мэр Москвы установил выплаты военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, в размере 50 тыс. руб. При получении тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) военным из Москвы полагается дополнительная единовременная выплата в размере 1 млн руб., в случае получения легкого ранения (контузии, травмы, увечья) — 500 тыс. руб. При гибели военнослужащего выплата составит 3 млн руб.
В октябре 2022 года Собянин подписал указ, согласно которому члены семей мобилизованных в Москве будут получать единовременную материальную помощь, а также психологическую поддержку.