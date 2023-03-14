Гладков сообщил о срабатывании ПВО в Белгородской области

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Ночью в Белгородской области сработала система ПВО, сообщил во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

«По разрушениям: сейчас администрации проведут подомовой обход, и, если они есть, сразу начнем восстановление», — добавил он.

Ночью о громком хлопке в небе над областью писал телеграм-канал «Жесть Белгород».

Гладков также рассказал о состоянии женщины, раненной накануне, когда над Белгородом и Белгородским районом тоже работала система ПВО (тогда было сбито четыре ракеты, два частных дома было повреждено обломками). По словам губернатора, пострадавшая находится в реанимации, «если будет необходимость и ее состояние позволит», ее перевезут в Москву. Накануне Гладков уточнял, что у женщины открытая черепно-мозговая травма.