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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о разрушениях после обстрела села Теребрено

Гладков: после обстрела в Теребрено выбиты стекла в пяти домах и повреждены машины
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В селе Теребрено в Белгородской области были повреждены дома после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждены две машины. Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках», — заявил Гладков, отметив, что пострадавших нет.

Утром 13 марта Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Были сбиты четыре ракеты, пострадала одна женщина. Позже губернатор рассказал, что ее с сотрясением мозга доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

С начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах, также в регионе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. 9 марта Гладков объявил, что в области завершено строительство «засечной черты» на границе.

Гладков сообщил о разрушениях после обстрела села Теребрено
Гладков сообщил о разрушениях после обстрела села Теребрено

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
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