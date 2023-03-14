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Военная операция на Украине ,  
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Совет ЕС исключил из санкционного списка погибших Стремоусова и Петрунина

ЕС: совет исключил из санкционного списка погибших в 2022 году Стремоусова и Петрунина
Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Совет Евросоюза исключил из санкционного списка умерших депутата Госдумы Николая Петрунина, главреда «Комсомольской правды» Николая Сунгоркина и заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Это следует из постановления, которое опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

13 марта совет ЕС на полгода, до 15 сентября, также продлил индивидуальные санкции, введенные в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».

Замглавы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в прошлом ноябре в возрасте 45 лет. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от «Единой России» от Тульской области Николай Петрунин умер на 47-м году жизни в октябре после тяжелой болезни, сообщала пресс-служба Госдумы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер на 69-м году жизни из-за инсульта в сентябре.

Санкции за «подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» были введены против граждан России в марте 2014 года, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума. Евросоюз начал расширять их после начала военной операции на Украине в прошлом году.

Теги
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