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Песков отказался назвать темы возможных переговоров Путина и Си Цзиньпина

Кремль отказался назвать темы переговоров Путина и Си до официального сообщения о встрече
Владимир Путин и&nbsp;Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Kenzaburo Fukuhara / Getty Images)

Кремль не станет комментировать темы возможных переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, пока о встрече не будет объявлено официально. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не объявляли пока ничего», — напомнил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Накануне Песков заявил, что пока не готов сообщить о визите Си Цзиньпина в Москву. «Как правило, об официальных зарубежных визитах объявляется синхронно, по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы сообщим», — сказал он.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что визит в Россию и встреча главы КНР с Путиным могут состояться уже на следующей неделе.

В прошлом декабре российский президент пригласил китайского лидера посетить Москву в этом году. Официальный визит председателя КНР «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», заявил Путин на переговорах с Си в режиме видеоконференции.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским — вероятно, после поездки в Москву. С начала российской военной операции лидеры Китая и Украины ни разу не общались напрямую.

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