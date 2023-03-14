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Кадыров назвал тактику Минобороны на Украине «обдуманной и щадящей»

Рамзан Кадыров: нынешняя тактика Генштаба на Украине — «обдуманная и щадящая»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Тактика Минобороны России в отношении проведения военной операции на Украине является обдуманной и щадящей, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая», — написал он.

Глава Чечни также обратил внимание на то, что, несмотря на санкции, экономика и социальный сектор в России стабильны, «рубль крепчает, никакой паники, возмущений, прилавки в магазинах полные». «Министр обороны и его заместители 24 часа в сутки находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту», — подчеркнул Кадыров.

13 марта президент России Владимир Путин встретится с Рамзаном Кадыровым, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кадыров представил Путину доклад, который в том числе касался вопросов социально-экономического развития и результатов по прошлому году с учетом военной операции.

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Рамзан Кадыров Минобороны

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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