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Война санкций ,  
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Беглов допустил отказ Петербурга от товаров из «недружественных» стран

Беглов: Петербург со временем сможет отказаться от продукции «недружественных» стран
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Потенциала экономики Санкт-Петербурга хватит для того, чтобы со временем полностью заместить товары и материалы из «недружественных» стран отечественной продукцией. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Александр Беглов.

«Те изменения в экономике, которые мы много лет считали желательными, становятся обязательными. Сейчас это, по словам главы государства, жизненная необходимость», — заявил он.

По словам Беглова, в Петербурге есть предприятия, лаборатории и научные коллективы, которые обладают необходимыми для импортозамещения компетенциями. «Будем создавать условия. Продолжать стимулировать предпринимательскую инициативу, инвестиционную активность, снимать избыточное регулирование, нацеливаться на развитие собственных производств полного цикла», — пообещал губернатор.

После начала военной операции на Украине многие страны ввели против России жесткие санкции. Ограничения коснулись в том числе экспорта товаров в страну.

Минэкономразвития России заявляло, что экономика страны «уверенно преодолевает санкционные барьеры». Власти регионов России выделяют средства на создание импортозамещающих производств. Так, в конце апреля Беглов подписал постановление о выделении 2 млрд руб. Фонду развития промышленности Санкт‑Петербурга. Средства направят на выдачу льготных займов промышленным предприятиям города.

Теги
Александр Беглов Санкт-Петербург Экономика Импортозамещение
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