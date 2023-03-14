Беглов допустил отказ Петербурга от товаров из «недружественных» стран

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Потенциала экономики Санкт-Петербурга хватит для того, чтобы со временем полностью заместить товары и материалы из «недружественных» стран отечественной продукцией. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Александр Беглов.

«Те изменения в экономике, которые мы много лет считали желательными, становятся обязательными. Сейчас это, по словам главы государства, жизненная необходимость», — заявил он.

По словам Беглова, в Петербурге есть предприятия, лаборатории и научные коллективы, которые обладают необходимыми для импортозамещения компетенциями. «Будем создавать условия. Продолжать стимулировать предпринимательскую инициативу, инвестиционную активность, снимать избыточное регулирование, нацеливаться на развитие собственных производств полного цикла», — пообещал губернатор.

После начала военной операции на Украине многие страны ввели против России жесткие санкции. Ограничения коснулись в том числе экспорта товаров в страну.

Минэкономразвития России заявляло, что экономика страны «уверенно преодолевает санкционные барьеры». Власти регионов России выделяют средства на создание импортозамещающих производств. Так, в конце апреля Беглов подписал постановление о выделении 2 млрд руб. Фонду развития промышленности Санкт‑Петербурга. Средства направят на выдачу льготных займов промышленным предприятиям города.