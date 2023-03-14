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Мэр Донецка пообещал возвращение города к мирной жизни «до нового года»

Мэр Кулемзин: Донецк вернется к мирной жизни до конца года, но не ясно, какого именно
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мирная жизнь вернется в Донецк до наступления нового года, однако никто не знает, какого именно. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в интервью «РИА Новости».

«На войне <...> сложно, но шутить и петь песни не запрещалось. Я вам скажу, что до нового года все будет хорошо. Единственное, что никто не скажет, до какого», — сказал он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на юго-востоке страны начался вооруженный конфликт. Донецк и другие населенные пункты Донбасса с тех пор многократно попадали под обстрелы. В мае того же года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении, на которых большинство жителей, по данным властей, поддержали выход из состава Украины. Киев результаты голосования не признал.

На территориях областей были созданы Донецкая и Луганская народные республики. Россия признала их независимыми государствами только 21 февраля прошлого года.

Через три дня, 24 февраля, президент страны Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российский СК в минувшем феврале заявил о наличии «тысяч томов материалов» — выдержек из показаний свидетелей, фотографий и других документов, подтверждающих «геноцид». По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, эти материалы ведомство собирало в течение девяти лет.

Украинская сторона не раз отвергала заявления о геноциде, а после начала Москвой боевых действий выдвигала такие же обвинения в адрес России.

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Мэр Донецка пообещал возвращение города к мирной жизни «до нового года»
Мэр Донецка пообещал возвращение города к мирной жизни «до нового года»

Теги
Донецк мирное урегулирование
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