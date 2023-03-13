Мэр Донецка заявил об обстреле всех районов города

Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, практически все районы города находятся под обстрелом украинских сил, заявил агентству «РИА Новости» мэр Алексей Кулемзин.

«Сегодня нет понятия «необстреливаемый район». Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили — Пролетарский район, который долгие военные годы считался «тыловым», подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр», — сказал он, добавив, что разрушения есть и в самом центре Донецка — в Ворошиловском районе.

Власти ДНР регулярно сообщают об обстрелах Донецка. При этом 8 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в последнее время обстрелы города снизились. По его словам, это произошло из-за того, что ВСУ сосредоточились на авдеевском направлении.

Самым массированным обстрелом города с 2014 года Кулемзин называл атаку в середине прошлого декабря. Тогда по городу, в том числе по центру, попало около 40 ракет реактивной системы залпового огня «Град». Пострадали не менее пяти человек. Были зафиксированы повреждения жилых домов, общежития, яслей, поликлиники, торгового центра и Свято-Преображенского собора.

12 марта Кулемзин сообщал о получившей ранение женщине при обстреле «из РСЗО». Также он рассказал о разрушенных частных домах.