Япония создаст новую категорию спасающихся от военного конфликта беженцев

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Правительство Японии готовит законопроект о создании новой иммиграционной категории для «квазибеженцев», которые спасаются от военного конфликта на Украине, сообщает Nikkei Asia.

Предлагаемая поправка к иммиграционному законодательству страны создаст новое обозначение для лиц, которым требуется «дополнительная защита», но которые не подпадают под все требования японского законодательства, чтобы получить статус беженца. Такие люди будут пользоваться теми же льготами, что и беженцы, включая возможность получения вида на жительство, доступ к пенсиям и пособию по уходу за ребенком. Они также смогут свободно въезжать на территорию Японии, отмечает издание.

«Мы должны защищать тех, кто нуждается в защите, и наказывать тех, кто нарушает правила», — заявил министр юстиции Японии Кен Сайто.

Сейчас в стране беженцами признаются только те, кто соответствует критериям, установленным Конвенцией Организации Объединенных Наций (ООН) о статусе беженцев 1951 года. Это лица, которые могут столкнуться с преследованием за свою «расу, религию, национальность, принадлежность к определенной социальной группе или политические взгляды». Люди, которые спасаются от вооруженного конфликта, не всегда попадают под эти критерии.

В июне прошлого года The Washington Post писала, что после начала российской спецоперации на Украине Япония, которая обычно была закрыта для беженцев, приняла более 1,3 тыс. украинцев.