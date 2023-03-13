«Думская» узнала о решении демонтировать памятную доску Суворову в Одессе

Власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски в честь русского полководца Александра Суворова, установленной на Приморской улице. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора департамента культуры города Ивана Липтуги главе организации «Декоммунизация. Украина» Вадиму Позднякову.

В документе говорится, что поручение демонтировать мемориальную табличку дал Приморской районной администрации и коммунальным службам города заместитель мэра города Павел Вугельман.

Решение о демонтаже приняла историко-топонимическая комиссия при городском совете.

Памятная табличка была установлена в Одессе на Приморской улице в 1995 году. С 1969 по 1995 год улица носила имя Александра Суворова.

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