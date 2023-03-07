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Президент Эстонии отклонил законопроект о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить закон о сносе советских памятников
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом поправки, упрощающие снос советских памятников. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Законопроект о внесении изменений в Строительный кодекс, закон о применении Строительного кодекса и закон о государственном имуществе внесло правительство 14 ноября прошлого года. Государственное собрание приняло документ 15 февраля.

Законопроект предполагает, что открытые для публичного обзора часть здания, монумент, скульптура, памятник или другие сооружения «не должны разжигать вражду, а также поддерживать или оправдывать оккупационный режим, совершение акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления». Поправки указывали на необходимость привести объекты в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев после вступления закона в силу.

Карис счел, что статья принятого закона, в которой перечислены объекты для сноса, юридически неясна. «Это обоснованная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать с помощью общепринятых способов интерпретации», — сказал президент.

По его словам, из пояснительной записки следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти, но в самом законопроекте запрет сформулирован гораздо шире. «Принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия», — объяснил глава государства.

В ноябре прошлого года в стране решили заменить или снести 244 советских памятника. В январе правительство Эстонии выделило €916 тыс. на демонтаж и перенос советских военных монументов.

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Премьер-министр Кая Каллас объясняла, что после начала российской военной операции на Украине военные памятники СССР в публичном пространстве республики «перестали быть только местной проблемой». «Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный в военном отношении и враждебный сосед разжигал напряженность в нашем доме», — говорила она.

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