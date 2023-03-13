Дептранс рекомендовал москвичам не пользоваться автомобилем из-за погоды

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В ночь с 13 на 14 марта в Москве ожидается снегопад, в связи с чем водителям рекомендуется пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

«По прогнозу синоптиков, с 3:00 до 21:00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. <...> Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу», — говорится в сообщении дептранса.

По прогнозу Росгидрометцентра, в ночь с понедельника на вторник в Москве ожидается минус 6 — минус 4 градуса, мокрый снег, гололедица. Днем 14 марта потеплеет до 5 градусов, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что в марте в средней полосе России будет холодная погода с сильными морозами и снегопадами. Метеорологическая весна, когда среднесуточная температура будет превышать 0 °С, по его словам, наступит только в апреле.