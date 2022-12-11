Дептранс предупредил о задержках трамваев в Москве из-за осадков
В отдельных районах Москвы из-за ухудшения погодных условий могут задерживаться трамваи, сообщил городской департамент транспорта в телеграм-канале.
«Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — сказано в сообщении.
Ранее МЧС объявило в городе штормовое предупреждение. Ведомство со ссылкой на Росгидромет предупредило, что с в период с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря в Москве ожидаются сильные, местами очень сильные осадки. Будет идти мокрый снег, дождь и ледяной дождь, в отдельных местах образуется гололед, сообщили спасатели.
Жителей города предупредили о возможном налипании мокрого снега и ветре с порывами до 15 м/с. Причиной погодных явлений, по данным синоптиков, стал теплый атмосферный фронт, который движется с юга.
Водителям посоветовали ехать с меньшей скоростью и на большем расстоянии от впереди идущих машин. Не следует совершать внезапных обгонов, опережений, резко перестраиваться и парковать автомобиль у деревьев, добавили в МЧС.
Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Родителей попросили не оставлять детей на улице без присмотра.
Погода в Москве испортилась накануне. Вечером 9 декабря МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, в нем говорилось, что в городе будет идти снег, в том числе мокрый, жителей предупреждали о его налипании и гололеде. В течение дня 10 декабря такие условия сохранялись. Из-за погоды в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово к вечеру 10 декабря задержали 32 рейса еще семь отменили, следовало из данных сервиса «Яндекс.Расписание».