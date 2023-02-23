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Синоптик предупредил о холодной погоде в марте в Москве

Синоптик «Фобоса» Тишковец: март не будет теплым, метеорологическая весна придет в апреле
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В средней полосе России март прогнозируется нетеплым, наступление метеорологической весны произойдет только в апреле, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что март в климатическом отношении является зимним месяцем. В этом году он начнется с усиления морозов и снегопадов.

Согласно прогнозу, днем 24 февраля будут метели с ухудшением видимости до 3–4 км. При этом ожидается потепление — от минус 6 до минус 1 градуса.

В субботу, 25 февраля, наступит оттепель, пойдет мокрый снег, а температура воздуха повысится — от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на 26 февраля возможен дождь, но днем начнется похолодание со снегом и порывами ветра до штормовых значений — 15 м/с.

27 февраля ожидается гололедица, а в ночь на 26 февраля установятся морозы до минус 11 градусов. В последний день зимы прогнозируется температура от минус 5 до нуля градусов.

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