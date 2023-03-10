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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ясные Зори

Гладков: ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области, есть пострадавший
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один мужчина получил ранение в руку, ему оказывают медицинскую помощь.

Снаряд повредил ангар на территории сельхозпредприятия. На место прибыли аварийные и оперативные службы.

Власти Белгородской области с начала военной операции на Украине многократно сообщали об обстрелах и атаках беспилотников. Накануне под обстрел попал город Шебекино, неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном доме.

Гладков 9 марта объявил, что в регионе завершилось строительство «засечной черты» на границе. «Я надеюсь, что противник видит то, в каком объеме и с каким качеством она построена», — добавил губернатор.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ясные Зори
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ясные Зори

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская больница обстрел
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