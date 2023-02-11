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Россияне признались, что больше доверяют бухгалтерам-женщинам

Опрос Superjob: подавляющее большинство россиян больше доверяют бухгалтерам-женщинам
Фото: Pattarawat / Shutterstock
Фото: Pattarawat / Shutterstock

Степень доверия россиян к представителям некоторых популярных сфер деятельности не всегда соответствует гендерному составу профессиональных групп: например, среди журналистов и архитекторов больше женщин, но доверяют чаще мужчинам. Это следует из результатов опроса Superjob (есть у РБК).

В сфере архитектурного проектирования женщин больше (59%), однако россияне и россиянки чаще доверяют мужчинам (64 и 55% соответственно). Среди журналистов женщины также составляют большинство (69%), но респонденты больше доверяют мужчинам (34 против 15%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Среди врачей мужчины в меньшинстве (39%), но пациентки-женщины доверяют им больше. Среди мужчин уровень доверия к представителям обоих полов примерно одинаков.

Мужчины-массажисты пользуются бóльшим доверием со стороны женщин, массажистки (их профессии меньше) — со стороны мужчин.

В списке профессий, где россияне доверяют гендерному большинству, — бухгалтер, фармацевт и педагог. Подавляющее число бухгалтеров — женщины (94%). Доверия к ним больше как со стороны женщин (65%), так и со стороны мужчин (60%). Женщин среди фармацевтов 87%, и уровень доверия именно к ним в этой сфере высок (61% среди мужчин и 60% среди женщин). Три из четырех педагогов — женщины, им чаще доверяют 48% мужчин и 49% женщин.

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Среди инженеров больше мужчин (89%), и доверяют им в этой сфере гораздо больше (выбор в их пользу сделали 76% мужчин и 67% женщин). Аналогичная ситуация с водителями: мужчинам за рулем больше доверяют как женщины, так и мужчины (79 и 67% соответственно).

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