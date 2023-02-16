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Россияне рассказали, ради какой зарплаты готовы подождать трудоустройства

Россияне назвали размер зарплаты, ради которого они готовы подождать трудоустройства
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Россияне готовы ждать более длительного ответа на отклик по вакансии от работодателей, если предложенная зарплата будет соответствовать уровню их ожидания. К таким выводам пришли в ходе опроса исследовательский центр «Зарплаты.ру» и онлайн-университет рентабельного образования Skypro.

Результаты исследования есть в распоряжении РБК, в нем приняли участие более 1,6 тыс. работающих граждан.

Согласно полученным данным, треть респондентов готовы ждать ответ от работодателя более длительное время, если предложенная ежемесячная зарплата составит от 50 до 100 тыс. руб., 25% — от 100 до 150 тыс. руб., 16% — от 150 до 200 тыс. руб.

При этом большинство россиян (59%) не готовы ожидать ответа от работодателей больше двух недель при отклике на вакансию мечты. Подождать месяц готова четверть респондентов (24%), два-три месяца — 12% опрошенных.

Почти все опрошенные (95%) ищут вакансии на сервисах по поиску работы, 41% — в социальных сетях, 24% — пишут компаниям, не дожидаясь появления вакансий, а каждый шестой (17%) — читает объявления о работе в общественных местах и в печатных изданиях.

Больше половины респондентов (51%) реагируют на пришедшие отказы от работодателей равнодушно. Более трети (37%) — подходят к ответам рационально и пытаются получить обратную связь. Лишь 11% эмоционально относятся к полученным ответам.

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В конце декабря прошлого года сервис для поиска работы Superjob опубликовал исследование, которое показало, что в России в процентном соотношении с марта по декабрь снизилось число соискателей-мужчин моложе 45 лет по 14 профессиональным позициями.

«В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. <...> Количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», — отметили в исследовании.

Больше всего доля «возрастных» соискателей выросла для профессий инженер-механик (17%), плотник (15%), охранник (14%) инженер-энергетик и инженер КИПиА (по 13%). На три года увеличился средний возраст ищущих работу на позиции системных администраторов, инженеров КИПиА и инженеров-механиков. Снижение возраста произошло только у программистов за счет роста в категории соискателей до 24 лет — выпускников вузов и колледжей.

При этом аналитики зафиксировали рост числа соискателей-женщин для некоторых из этих профессий — на 6% больше анкет женщин появилось для вакансий комплектовщиков и менеджеров по продажам, на 5% — курьеров и тестировщиков, на 4% — охранников.

Теги
трудоустройство работа поиск работы Исследование
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