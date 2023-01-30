Каждый третий россиянин хотя бы один раз ругался с коллегами на работе

Более трети россиян ругались с коллегами, при этом граждане России в целом стали чаще конфликтовать на работе по сравнению с временем до пандемии коронавируса, следует из исследования портала по поиску работы SuperJob, с которым ознакомился РБК. В опросе сервиса приняли участие 1600 трудоустроенных респондентов и 500 руководителей из всех округов страны.

У 36% работающих есть опыт служебных конфликтов, причем каждый четвертый считает инициатором последней ссоры коллег, 8% — других участников рабочего процесса и лишь 3% — себя. Респонденты рассказали, что поводом для конфликта могли послужить не только связанные с работой дела, но и вопросы организации офисного пространства, политические взгляды, личная жизнь и другие темы. При этом почти каждый второй россиян (49%) никогда не ругался с коллегами.

Конфликты с руководством, исходя из проведенного Superjob опроса, тоже не редкость: они случались у 37% работающих россиян. Каждый четвертый винит в произошедшем начальство, 7% — третьих людей и 5% — самих себя. Никогда не конфликтовали с руководителем 51% опрошенных.

Мужчины более конфликты — они ссорятся чаще и с начальником, и с коллегами. Те, кто признает инициатором ссоры себя, больше среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб., а тех, кто винит в случившемся кого угодно, кроме себя — больше среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. Об отсутствии опыта ссор чаще всего сообщали опрошенные до 34 лет.

По сравнению с 2019 годом, россияне стали чаще конфликтовать на работе. Вдвое увеличилось число респондентов, когда-либо ссорившихся с коллегами, как и тех, кто ругался с начальством. С 2021 года число россиян, имеющих подобный опыт, увеличилось на 8 процентных пунктов.

Руководители же стали ругаться со своими подчиненными реже: в 2022 году о ссорах рассказали 38% опрошенных, что на 4 процентных пункта меньше, чем в разгар пандемии коронавируса. Почти каждый пятый (21%) винит в случившемся подчиненных, еще 9% — себя, когда как 8% считают виновными в ссоре других участников рабочего процесса (клиентов или партнеров). Каждый второй руководитель заявил, что еще ни разу не конфликтовал с сотрудниками.

В октябре 2022 года россияне рассказали, как часто ругаются матом на работе: каждый седьмой употребляет или слышит ненормативную лексику. Чаще всего она используется при общении с коллегами по работе — и лишь 29% респондентов заявили, что ни разу не слышали и не употребляли самостоятельно бранные слова и выражения. У 46% мат регулярно употребляется на производственных совещаниях.