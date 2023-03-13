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Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал сложной ситуацию в Артемовске

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский: ситуация под Артемовском остается сложной
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Ситуация на линии соприкосновения в Артемовске (Бахмут) «остается сложной». Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

«Ситуация вокруг Бахмута остается сложной», — заявил Сырский, добавив, что оборона продолжается.

Ранее Сырский говорил, что ВСУ нужно продолжить удерживать Артемовск, чтобы «выиграть время» и подготовиться к контрнаступлению весной.

Бои за Артемовск идут уже. Город расположен в 60 км от Донецка. В конце февраля врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что почти все дороги в Артемовске находятся под огневым контролем российских сил.

Власти Украины не однократно говорили о сложной военной ситуации в городе. В частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью CNN он заявил, что ВСУ не покидают Артемовск, потому что уход позволит российским военным продвинуться дальше и взять под контроль другие крупные города Донбасса.

Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал сложной ситуацию в Артемовске
Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал сложной ситуацию в Артемовске

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Теги
Артёмовск (Бахмут) Украина ДНР ВСУ Военная операция на Украине
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