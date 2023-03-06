В мэрии Москвы оценили транспортный эффект от запуска БКЛ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Запуск движения по полному кругу Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро позволит разгрузить не только действующие линии рельсового транспорта, но также автомобильные магистрали в столице, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, запуск большого кольца улучшит транспортное обслуживание 34 районов города, в которых живут более 3 млн человек. «В том числе в пешей доступности от станций проживают порядка 1,2 млн человек», — уточнил Бочкарев.

БКЛ соединит переходами существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что разгрузит станции внутри кольца и само кольцо.

Руководитель столичного градостроительного комплекса привел прогноз экспертов, которые рассчитывают, что разгрузка Кольцевой линии будет достигать 25%, радиальных направлений — 22%. Кроме того, предполагается, что снизится также нагрузка на Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали примерно на 15% за счет отказа от ряда поездок на личном автомобиле.

По мнению вице-мэра, пассажиры подземки ежедневно смогут экономить до 35–45 минут. «За счет существенного снижения нагрузки на другие линии и появления многочисленных альтернативных маршрутов поездок положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры метрополитена», — подчеркнул Бочкарев.

Оценить, как запуск БКЛ изменит поведение жителей, можно будет через год-два, считает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Это время необходимо, чтобы новая ветка полноценно интегрировалась в сознание пассажиров. В качестве примера ученый приводит аналогию с МЦК.

Ранее замдиректора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Александр Кулаков рассказал, что запуск Большой кольцевой линии изменит транспортные привычки жителей столицы. В частности, снизится спрос на перемещение личным транспортом. По его оценке, не менее 10–15% будущих пользователей БКЛ — это нынешние автовладельцы. Для их удобства уже созданы перехватывающие парковки у новых станций.

Большая кольцевая линия — самая протяженная в мире кольцевая линия метро длиной свыше 70 км. Запуск движения по всему кольцу состоялся 1 марта 2023 года.