В мэрии Москвы оценили транспортный эффект от запуска БКЛ
Запуск движения по полному кругу Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро позволит разгрузить не только действующие линии рельсового транспорта, но также автомобильные магистрали в столице, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, запуск большого кольца улучшит транспортное обслуживание 34 районов города, в которых живут более 3 млн человек. «В том числе в пешей доступности от станций проживают порядка 1,2 млн человек», — уточнил Бочкарев.
БКЛ соединит переходами существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что разгрузит станции внутри кольца и само кольцо.
Руководитель столичного градостроительного комплекса привел прогноз экспертов, которые рассчитывают, что разгрузка Кольцевой линии будет достигать 25%, радиальных направлений — 22%. Кроме того, предполагается, что снизится также нагрузка на Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали примерно на 15% за счет отказа от ряда поездок на личном автомобиле.
По мнению вице-мэра, пассажиры подземки ежедневно смогут экономить до 35–45 минут. «За счет существенного снижения нагрузки на другие линии и появления многочисленных альтернативных маршрутов поездок положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры метрополитена», — подчеркнул Бочкарев.
Оценить, как запуск БКЛ изменит поведение жителей, можно будет через год-два, считает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Это время необходимо, чтобы новая ветка полноценно интегрировалась в сознание пассажиров. В качестве примера ученый приводит аналогию с МЦК.
Ранее замдиректора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Александр Кулаков рассказал, что запуск Большой кольцевой линии изменит транспортные привычки жителей столицы. В частности, снизится спрос на перемещение личным транспортом. По его оценке, не менее 10–15% будущих пользователей БКЛ — это нынешние автовладельцы. Для их удобства уже созданы перехватывающие парковки у новых станций.
Большая кольцевая линия — самая протяженная в мире кольцевая линия метро длиной свыше 70 км. Запуск движения по всему кольцу состоялся 1 марта 2023 года.