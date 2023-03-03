Как запуск БКЛ разгрузит столичные дороги и маршруты транспорта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 02 мар, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 02 мар, 16:26
Два британских банка ужесточили ограничения на операции с криптовалютами Крипто, 12:04
Пригожин заявил о «практически окруженном Бахмуте» Политика, 12:02
Глава села рассказал, как диверсанты атаковали Брянскую область Политика, 11:58
«Московское долголетие»: как в столице развивают экосистему для пожилых Город, 11:54
Суд приговорил к 7 годам срочника за поджог военкомата во Владивостоке Общество, 11:53
Если у вас нет свободных 10 млн руб. Как обеспечить себе стабильный доход Pro, 11:47
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Брюса Уиллиса впервые заметили на прогулке после сообщений о его болезни Life, 11:42
ФСБ показала видео с расстрелянной машиной в Брянской области Политика, 11:40
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:31
Как запуск БКЛ разгрузит столичные дороги и маршруты транспорта Город, 11:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:29
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:23
Крупные криптокомпании начали отказываться от работы с банком Silvergate Крипто, 11:22
Город ,  
0 

Как запуск БКЛ разгрузит столичные дороги и маршруты транспорта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пуск движения по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, который состоялся 1 марта 2023 года, позволит разгрузить столичные транспортные потоки в среднем на 20%, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Так, по оценкам ведомства, Кольцевая линия станет свободнее до 25%, радиальные ветки разгрузятся до 22%, МЦК — до 20%. Также до 15% ожидается сокращение трафика на вылетных автомагистралях, поскольку часть водителей пересядут на городской транспорт.

Изменение транспортных привычек коснется всех сегментов общественного транспорта, соглашается замдиректора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Александр Кулаков. «Изменится и транспортное поведение населения, снизится спрос на перемещение личным транспортом по улицам города, так как появление нового пассажирского кольца введет удобные альтернативные способы перемещения для населения многих районов Москвы», — продолжает эксперт.

По оценкам Кулакова, не менее 10–15% будущих пользователей БКЛ — это нынешние автовладельцы. Для их удобства уже созданы перехватывающие парковки у новых станций. «Кроме того, после полного ввода БКЛ скорректирована маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта. Жителям теперь удобнее добираться до новых станций метро», — заключает он.

Большая кольцевая линия — самая протяженная в мире кольцевая линия метро длиной свыше 70 км. Запуск движения по всему кольцу состоялся 1 марта 2023 года.

Теги
Большая кольцевая линия метро Москва транспортные потоки Дептранс Московский метрополитен
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter