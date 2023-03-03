Как запуск БКЛ разгрузит столичные дороги и маршруты транспорта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пуск движения по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, который состоялся 1 марта 2023 года, позволит разгрузить столичные транспортные потоки в среднем на 20%, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Так, по оценкам ведомства, Кольцевая линия станет свободнее до 25%, радиальные ветки разгрузятся до 22%, МЦК — до 20%. Также до 15% ожидается сокращение трафика на вылетных автомагистралях, поскольку часть водителей пересядут на городской транспорт.

Изменение транспортных привычек коснется всех сегментов общественного транспорта, соглашается замдиректора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Александр Кулаков. «Изменится и транспортное поведение населения, снизится спрос на перемещение личным транспортом по улицам города, так как появление нового пассажирского кольца введет удобные альтернативные способы перемещения для населения многих районов Москвы», — продолжает эксперт.

По оценкам Кулакова, не менее 10–15% будущих пользователей БКЛ — это нынешние автовладельцы. Для их удобства уже созданы перехватывающие парковки у новых станций. «Кроме того, после полного ввода БКЛ скорректирована маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта. Жителям теперь удобнее добираться до новых станций метро», — заключает он.

Большая кольцевая линия — самая протяженная в мире кольцевая линия метро длиной свыше 70 км. Запуск движения по всему кольцу состоялся 1 марта 2023 года.