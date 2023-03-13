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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Эрдоган призвал не слушать тех, кто «сеет смуту» после землетрясений

Президент Турции Эрдоган призвал не слушать тех, кто «сеет смуту» после землетрясений
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не слушать тех, кто хочет «сеять смуту» после землетрясений.

«Не слушайте тех, кто стремится сеять смуту. Не давайте возможности тем, кто хочет отвлечь нас от залечивания ран, нанесенных землетрясением, причиняя вред нашим единству и солидарности», — сказал Эрдоган, выступая в провинции Хатай (цитата по Haberturk).

Он назвал стихийные бедствия испытанием, которое проверяет единство нации на прочность. «Хвала Турции, она вышла из испытания землетрясением с чистой совестью», — заявил президент.

Эрдоган поблагодарил страны, которые предложили Турции помощь. Он добавил, что спасательные бригады и медиков направили 90 стран, передает Anadolu.

«Работы по оценке ущерба от землетрясений продолжаются. На данный момент в Хатае планируется строительство 183 тыс. единиц жилья и 15 тыс. сельских домов. В Кырыкхане будут построены 15 785 единиц жилья», — рассказал турецкий президент.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Погибли более 48 тыс. человек. Опрошенные AP эксперты отмечали, что многие разрушенные здания в Турции были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам. В стране начались расследования в отношении 612 человек, 184 подозреваемых арестовали.

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Несмотря на последствия землетрясения, Эрдоган не изменил своего решения провести 14 мая всеобщие выборы, на которых сам он намерен вновь баллотироваться на пост главы государства.

Теги
Турция землетрясение Реджеп Тайип Эрдоган
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