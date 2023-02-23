Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Петровского района Донецка

При обстреле Донецка пострадали десять сотрудников МЧС

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Десять сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило республиканское ведомство в своем телеграм-канале.

Под обстрел попали два отделения 6-й пожарно-спасательной части, которые находились в Петровском районе Донецка. Повреждения получила пожарная автоцистерна.

Один из десяти пострадавших спасателей находится в состоянии средне-тяжелой степени тяжести, еще одного отправили на амбулаторное лечение. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей из-за минно-взрывных травм.

Кроме того, при обстреле Донецка погибли три сотрудника скорой помощи, сообщили в республиканском минздраве. Пострадала фельдшер бригады.

Как заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские военные также обстреляли Пролетарский, Ворошиловский и Буденовский районы Донецка. Повреждения получили в том числе здание Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева и детского сада № 107.