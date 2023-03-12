В Донецке сообщили о ранении женщины после обстрела ВСУ

Последствия обстрела на Левобережной улице (Фото: kulemzin_donetsk / Telegram)

Жительница Донецка получила ранение в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по ул. Левобережной. Поступила информация о раненой женщине. Данные уточняются», — написал он.

Власти ДНР регулярно сообщают об обстрелах Донецка. При этом 8 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в последнее время обстрелы города снизились. По его словам, это произошло из-за того, что ВСУ сосредоточились на авдеевском направлении.

Самым массированным обстрелом города с 2014 года Кулемзин называл атаку в прошлом декабре. Тогда по городу, в том числе по центру, попало около 40 ракет реактивной системы залпового огня «Град». Пострадали не менее пяти человек. Были зафиксированы повреждения жилых домов, общежития, яслей, поликлиники, торгового центра и Свято-Преображенского собора.