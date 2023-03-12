Премьер Грузии ответил на слова Зеленского о поддержке протестов в стране

Поддержка президентом Украины Владимиром Зеленским протестов в Грузии свидетельствует о том, что он хотел, чтобы в стране «что-то произошло». Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.

«Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось», — сказал он (цитата по ТАСС).

В начале марта в Грузии начались массовые протесты из-за принятияпарламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Его разработали представители движения «Сила народа» (вышли из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство). Законопроект касался присвоения статуса иноагента НКО и СМИ, получающим более 20% дохода из-за границы.

Вместе с ним движение представило еще один законопроект о признании иноагентами физлиц и более широкого круга юрлиц.

Первый законопроект раскритиковали Евросоюз и Соединенные Штаты. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что документ «вдохновлен Кремлем», и назвал его угрозой евроатлантическому будущему Грузии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил причастность Кремля к созданию этого документа.

Зеленский со своей стороны поддержал протесты, которые начались после принятия законопроекта. Президент заявил, что достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции Грузии желают все украинцы.