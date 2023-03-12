Премьер Грузии обвинил оппозицию в манипулировании молодежью на митингах

Ираклий Гарибашвили (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Грузинская оппозиция использовала молодежь и манипулировала ею, чтобы дестабилизировать обстановку в стране во время протестов. Об этом заявил премьер Грузии Ираклик Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.

«Это прямая антигосударственная подрывная деятельность. Очень многим молодым людям, в том числе учащимся, промыли мозги.<...> Как они смеют использовать эту молодежь щитом, пускать на передний план, чтобы они кидали коктейли Молотова?» — сказал он (цитата по ТАСС). Премьер уточнил, что во время протестных акций пострадали примерно 60 полицейских.

В начале марта в Грузии начались массовые протесты. Причиной стало принятие парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Его разработали представители движения «Сила народа» (вышли из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство). Законопроект касался присвоения соответствующего статуса НКО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа.

Вместе с ним движение представило еще один законопроект о признании иноагентами физлиц и более широкого круга юрлиц.

Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» раскритиковали Евросоюз и Соединенные Штаты. Госдеп утверждал, что он «вдохновлен Кремлем», и называл документ угрозой евроатлантическому будущему Грузии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил причастность Кремля к созданию этого документа.

10 марта «Грузинская мечта» на заседании парламента проголосовала против принятия законопроекта.