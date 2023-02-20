Автомобильное движение на Крымском мосту восстановили после ДТП

Движение на Крымском мосту, ранее приостановленное из-за ДТП, полностью восстановили, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе администрации Темрюкского района.

«Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено», — говорится в сообщении.

ДТП на мосту с участием трех легковых автомобилей, после которого перекрыли движение транспорта в обе стороны, произошло 20 февраля около 7:35 на подъезде к аркам со стороны Крыма, сообщили РБК в пресс-службе МВД по региону. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, который ехал из Крыма в сторону Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Starex. ВАЗ-2106, который обгоняли, получил механические повреждения, пассажиры не пострадали.

В результате аварии погибли три человека — водитель и пассажиры ВАЗ-2112, один пострадал, отметили в МВД. В пресс-службе крымского минздрава позже уточнили, что пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.