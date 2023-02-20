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Автомобильное движение на Крымском мосту остановили из-за ДТП

ТАСС: движение на Крымском мосту остановлено после ДТП с тремя автомобилями
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При столкновении трех легковых автомобилей на Крымском мосту погибли три человека, еще один пострадал, сообщили ТАСС в экстренных службах. Об этом также сообщает телеканал «Крым 24» в телеграм-канале.

По их данным, из-за этого движение по Крымскому мосту остановили в обе стороны. 

«На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется», — сказал собеседник агентства. 

Материал дополняется.

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