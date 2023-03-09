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Технологии и медиа ,  
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Отстыковку от МКС Crew Dragon с Анной Кикиной отложили из-за непогоды

Отстыковка корабля Crew Dragon с российской космонавткой Анной Кикиной в составе экипажа от МКС для возвращения на Землю отложили из-за прогнозируемого сильного ветра в районе приводнения, сообщило NASA.

«Специалисты ночью провели брифинг по погодным условиям и приняли решение отказаться от изначально планировавшегося времени отстыковки утром в четверг, 9 марта, из-за сильного ветра в месте приводнения», — говорится в сообщении на сайте управления.

Там уточнили, что специалисты рассчитывают провести расстыковку не ранее вечера четверга (ночи на 10 марта по Москве).

Запуск Crew Dragon к МКС с россиянкой на борту состоялся в октябре. Он прошел в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, соглашение по которой стороны подписали в июле.

Анна Кикина — единственная сегодня женщина в российском звездном отряде и пятая в истории отечественной космонавтики женщина-профессиональный космонавт. На Crew Dragon Анна — специалист экипажа. На МКС она прибыла вместе с астронавтами NASA Николь Манн и Джошем Кассада, а также с космонавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

Теги
NASA Crew Dragon Роскосмос МКС Отстыковка
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