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Финский премьер предложила обсудить передачу списываемых самолетов Киеву

Финский премьер предложила обсудить возможность поставок Киеву списываемых истребителей
Санна Марин
Санна Марин (Фото: president.gov.ua)

Руководству Финляндии следует обсудить судьбу истребителей Hornet, которые страна намерена начать списывать с 2025 года. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин газете Helsingin Sanomat.

«Финляндия получит замену оборудования в ближайшие несколько лет, поэтому необходимо обсудить вопрос о дальнейшем использовании техники, которая будет выведена из эксплуатации», — сказала она.

Марин допустила передачу списываемых Hornet ВСУ во время визита в Киев 10 марта. «Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется», — сказала она. Марин подчеркнула, что пока никаких решений принято не было, соответствующие обсуждения ведутся пока лишь на ранней стадии, а вопрос передачи истребителей требует широкого международного сотрудничества.

В ответ на ее предложение президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что премьер ни с кем не обсуждала передачу самолетов. Об этом же сообщил финский министр обороны Антти Кайкконен. 

Кайкконен также отметил, что в 2026 году поставки истребителей F-35, на которые Финляндия планирует заменить Hornet, только начнутся. По этой причине старые истребители понадобятся и самой Финляндии для поддержания оборонных возможностей. Кроме того, продолжил министр, истребители сильно изнашиваются к концу срока службы, и потому ценность их «довольно низка».

Финляндия приобретает 64 истребителя F-35A Lightning II, произведенных Lockheed Martin. Нынешний авиапарк Hornet планируют выводить из эксплуатации с 2025 года, сейчас у страны 62 F/A-18 Hornet, произведенных McDonnell Douglas. Прежде власти Финляндии планировали использовать списанные Hornet для запасных частей.

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Власти России критикуют передачу Украине западных вооружений и обсуждение расширения поставок в будущем. Продолжение подобных дискуссий по «авиационной компоненте» только усиливает напряженность, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Финляндия Санна Марин истребители
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