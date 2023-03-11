FP узнал, что США передали Украине древнее оружие из посылки из России

Таможенная служба США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России, сообщает журнал Foreign Policy.

В отправлении обнаружили три меча и каменный топор, датированные XVI—V веком до нашей эры. По данным FP, оружие отправили из Краснодарского края, в 2022 году посылку задержали в аэропорту Нью-Йорка.

Согласно заключению экспертов, артефакты «происходят с территории, принадлежащей современной Украине». Древнее оружие передали на торжественной церемонии в украинском посольстве в США. Артефакты отправят на Украину, где министерства культуры и иностранных дел решат, что делать с ними дальше.

«Украинцы, которые держали эти мечи в руках много веков назад, вероятно, сражались за свои дома так же, как мы сейчас», — сказала на мероприятии посол Украины в США Оксана Макарова.

Украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным, рассказал FP, что таможня задержала более 20 посылок, отправленных тем же человеком из Краснодарского края с июля по сентябрь прошлого года. Специалисты продолжают выяснять, происходят ли артефакты с территории Украины.

В 2016 году суд в Нидерландах постановил передать Украине коллекцию скифского золота, которое двумя годами ранее (до вступления Крыма в состав России) четыре крымских музея передали для выставки. Россия подала апелляцию, однако осенью 2021 года суд утвердил, что артефакты принадлежат Украине и должны быть переданы Киеву.

В судебном решении говорилось, что Россия может его обжаловать в Верховном суде Нидерландов и до окончания этого процесса экспонаты на Украину не отправят. В начале 2023 года ВС страны объявил, что примет окончательное решение по делу о скифском золоте в сентябре.