NYT узнала, что помешало найти в Риме начало «королевы дорог»

«Королевой дорог» называют протяженный маршрут, построенный римлянами по революционной для своего времени технологии, позволяющей перемещать армии при любой погоде. Раскопки приостановили из-за грунтовых вод

В Риме из-за мощного потока грунтовых вод, с которым не справлялись современные насосы, раскопки с целью найти начало Аппиевой дороги (Via Appia, древнеримской магистрали, известной как «королева дорог» — «regina viarum») были остановлены. Об этом сообщает The New York Times.

«К сожалению, из-за грунтовых вод мы не можем спуститься дальше. Мы рисковали потерять знания и информацию», — сообщила научный руководитель раскопок Мирелла Серлоренци.

По ее словам, раскопки были остановлены, когда археологи достигли уровня примерно на полтора метра выше уровня улицы римской эпохи. Возобновление раскопок будет завесить от того, удастся ли ученым найти необходимое финансирование.

Дорога названа по имени римского консула Аппия Клавдия, ее строительство начали в 312 году до нашей эры. Сохранившиеся отрезки пути все еще можно встретить, однако остатки первой мили дороги находятся на глубине около 8 ниже современных римских улиц. Аппиева дорога стала революционной для дорожного строительства в то время, указано на сайте ЮНЕСКО. Прежде дорожное полотно было грунтовым, перемещение по которым затруднялось при любом дожде. Римляне придумали особое устройство дороги, которое позволяло перемещаться по ней при любой погоде.

Археологи начали раскопки первого отрезка дороги в июле 2022 года с участка близ торговых лавок, бывшими прежде частью входа в термальные ванны, построенные императором Каракаллой в 211 году Н.Э.

В сохранившихся древних источниках упоминается, что римский император Септимий Север (правил с 193 по 211 годы) построил широкую дорогу, которая бы подходила растущему населению Рима. Путь изображен под названием Via Nova на большой мраморной карте Forma Urbis Romae, датируемой третьим веком. Археологи до сих пор не пришли к единому мнению относительно взаимосвязи Via Nova и Аппиевой дороги — были ли они расположены рядом, либо Nova построили поверх Аппиевой, либо Септимий Север поручил просто расширить Аппиеву дорогу, чтобы построить Nova.

Проблемы в районе раскопок, связанные с наличием воды, были известны с древности, пояснил изданию профессор Сантанджели Валенцани. Он указал, что эту местность называли бассейном. Тут не раз строили термальные сооружения, а проблема с водой только усугубилась. когда в V веке перестали обслуживать местные канализационные системы.

В декабре прошлого года Аппиеву дорогу выдвинули в качестве кандидата на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего маршрут античной дороги проходит по более чем 70 населенным пунктам, 15 паркам, 12 городам и четырем регионам.