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«РИА Новости» узнало о высокой эффективности новой ракеты Р-37М

«РИА Новости»: новая ракета Р-37М показала на Украине высокую вероятность поражения целей

Новая российская ракета Р-37М большой дальности класса «воздух — воздух» показала высокую боевую эффективность в ходе российской военной операции на Украине, рассказал источник «РИА Новости».

«В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты»,  — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что ракеты пускали из различных российских истребителей — Су-35С, МиГ-31БМ и Су-57. По его словам, снаряды сбивали украинские боевые самолеты, низколетящие вертолеты и различные беспилотники, в том числе турецкие Bayraktar.

Ракету Р-37М производит конструкторское бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова. Она предназначена для поражения истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Максимальная дальность пуска Р-37М — 300 км, высота — до 25 км.

В феврале генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что Россия нарастила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые применяются на Украине. Он отметил, что объемы производства для Минобороны выросли в 50 раз.

«По сути, мы тоже на передовой, у нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы обязаны доставить в армию», — говорил Чемезов.

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