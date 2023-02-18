Чемезов сообщил об увеличении выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
В Бундестаге раскритиковали требование Киева о кассетных боеприпасах Политика, 23:44
Новый президент Чехии назвал нежелательные сценарии при победе Украины Политика, 23:30
В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО без Швеции Политика, 23:17
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение Общество, 23:11
Чемезов сообщил об увеличении выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал» Политика, 22:58
В Лондоне заявили о неготовности западных танков к скорой отправке Киеву Политика, 22:53
В МИД обещали ответить на высылку российских дипломатов из Нидерландов Политика, 22:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США обвинили Россию в «преступлениях против человечности» Политика, 22:42
Медведев счел главу МИД ФРГ невежей из-за слов о повороте на 360 градусов Политика, 22:28
Столтенберг исключил передачу Киеву кассетных боеприпасов Политика, 22:26
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 22:16
Дуров заявил о превращении Telegram во второй по популярности мессенджер Технологии и медиа, 22:06
Даниил Медведев назвал потрясающим свой полуфинальный матч в Роттердаме Спорт, 21:30
Блинкен пообещал «очень значимую» речь Байдена в день послания Путина Политика, 21:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Чемезов сообщил об увеличении выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Чемезов: Россия увеличила производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Россия нарастила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Звезда Плюс» заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

«На поток встал давно, первоначально не требовалось количество такого. Мы сейчас увеличиваем», — ответил Чемезов на вопрос о производстве гиперзвуковых ракет.

Кроме того, глава «Ростех» сообщил, что объемы производства для Минобороны выросли в 50 раз.

Рост производства гиперзвуковых ракет «Кинжал» может быть связан с их применением в ходе боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине. Впервые о применении данного типа ракет в боях стало известно в середине марта прошлого года.

В августе министр обороны Сергей Шойгу говорил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» применялась на Украине трижды. По его словам, ВС России используют «Кинжал» для нанесения ударов по особо важным целям. В декабре глава Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов назвал эти ракеты неуязвимыми для украинских ПВО. 

Теги
Сергей Чемезов Ростех гиперзвуковые ракеты производство оружия
Материалы по теме
Глава Генштаба назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для ПВО Украины
Политика
КНР представила противокорабельную ракету, похожую на российский «Кинжал»
Политика
«Известия» узнали, какой самолет станет основным носителем ракет «Кинжал»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter