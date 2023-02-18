Чемезов сообщил об увеличении выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Россия нарастила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Звезда Плюс» заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

«На поток встал давно, первоначально не требовалось количество такого. Мы сейчас увеличиваем», — ответил Чемезов на вопрос о производстве гиперзвуковых ракет.

Кроме того, глава «Ростех» сообщил, что объемы производства для Минобороны выросли в 50 раз.

Рост производства гиперзвуковых ракет «Кинжал» может быть связан с их применением в ходе боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине. Впервые о применении данного типа ракет в боях стало известно в середине марта прошлого года.

В августе министр обороны Сергей Шойгу говорил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» применялась на Украине трижды. По его словам, ВС России используют «Кинжал» для нанесения ударов по особо важным целям. В декабре глава Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов назвал эти ракеты неуязвимыми для украинских ПВО.