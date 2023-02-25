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Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 км

Командующий ВВС Ирана сообщил о разработке крылатой ракеты дальностью 1650 км
В ВВС страны заявили, что, развивая ракетостроение, стараются противостоять США и делать американскую «военную машину» неэффективной. Осенью в Иране заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты
Амир-Али Хаджизаде
Амир-Али Хаджизаде (Фото: Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран показал крылатую ракету большой дальности (1650 км) «Паве» (так называется город на западе страны), передает IRNA со ссылкой на командующего военно-воздушными силами (ВВС) страны Амир Али Гаджизаде.

Кроме того, Иран разработал новые беспилотники «Шахид 149» и «Газа», последний может нести несколько бомб.

Гаджизаде подчеркнул, что одна из целей военных разработок Ирана — это сдерживание США. По его словам, если республика не будет «сильной», то ее втянут в конфликты.

«С самого начала в ВВС мы стремились сделать возможности и военную машину американцев неэффективными», — сказал он. В частности, теперь иранские ракеты могут поражать американские корабли в радиусе 2 тыс. км, уточнил он.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами также сообщил, что в Иране разработали систему для отслеживания спутников с помощью радаров на земле, передает Tasnim.

В ноябре прошлого года Гаджизаде заявил, что Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету. «Я не думаю, что в течение десятков лет будет найдена какая-либо технология, способная противостоять ей», — говорил тогда глава ВВС (цитата по Tasnim). По его словам, ракета может проникать во все передовые системы противовоздушной обороны.

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Сейчас военный также упомянул эту ракету и заявил, что она может развивать скорость до 12 Махов (14 тыс. км/ч) и двигаться за пределами атмосферы Земли.

В Пентагоне осенью заявили, что «скептически» относятся к информации о появлении у Ирана гиперзвуковой ракеты, передавал Reuters.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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