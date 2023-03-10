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Экономика ,  
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ЦБ заявил о снижении профицита внешней торговли России почти в три раза

ЦБ: профицит внешней торговли России в январе—феврале снизился в 2,8 раза год к году
Вид на здание ЦБ РФ
Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Профицит внешней торговли России в январе—феврале 2023 года составил $15,3 млрд — в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($43,5 млрд), следует из предварительной оценки Банка России.

Регулятор объяснил это сокращением объема экспорта товаров на фоне снижения поставок и «мировых цен на основные группы товаров российского экспорта».

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса за первые два месяца снизилось с $37,7 млрд в прошлом году до $12,9 млрд. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов сократилось с $5,8 млрд до $2,4 млрд. Это связано с «уменьшением объема выплаченных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов», указали в ЦБ.

В 2022 году профицит внешней торговли вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с 2021-м и составил $282,3 млрд. Профицит счета платежного баланса увеличился почти в два раза, до $227,4 млрд. Банк России объяснил, что это было вызвано «повышением мировых цен на основные товары российского экспорта».

По данным Минэкономразвития России, к концу прошлого года доля экономик «недружественных стран» в экспорте из России снизилась до 35 с 58% в начале года. Доля нейтральных и дружественных государств увеличилась с 42 до 65%. Экспорт в январе—ноябре 2022 года вырос на 23,4% по сравнению с первыми одиннадцатью месяцами 2021 года, а импорт снизился на 12,7%.

Теги
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