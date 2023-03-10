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Эксперты предложили обязать маркетплейсы проверять подлинность товаров

Совет при Роспотребнадзоре предложил обязать маркетплейсы проверять подлинность товаров
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Члены Общественного совета при Роспотребнадзоре предложили обязать маркетплейсы проверять работу продавцов и отслеживать подлинность товаров перед продажей, сейчас эта инициатива обсуждается в рамках площадки. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В России для борьбы с распространением контрафакта используется маркировка в национальной системе «Честный знак». Она обязательна для таких категорий товаров, как шубы, обувь, парфюмерия и духи, лекарства, табачные изделия фотоаппараты и автопокрышки. То же касается велосипедов, молочной продукции и некоторых видов одежды. В рамках пилотных проектов также тестируется нанесение маркировки на упакованную воду, пиво и кресла-коляски.

На упаковку товаров наносится специальный код Data Matrix (двухмерный штрих-код из черно-белых элементов, как правило, в форме квадрата). При сканировании этого кода потребитель может получить информацию о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и условиях хранения товара и ознакомиться с его описанием.

К 2024 году власти планировали ввести систему сплошной маркировки товаров.

В марте 2022 года на фоне отказа западных производителей от поставок товаров в Россию власти отменили ответственность за серый (параллельный) импорт. С помощью этого механизма в страну разрешили ввозить товары без согласия правообладателей. Список продукции, разрешенной к ввозу по этой схеме, формирует Минпромторг.

Опрошенные РБК эксперты пришли к выводу, что механизм повысит риск завоза в страну контрафактной продукции. Риск купить подделку у независимого поставщика на рынке электроники выше в 400 раз, говорил РБК исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

В июле 2022 года заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский говорил, что один из крупнейших маркетплейсов России — Wildberries, становится каналом для сбыта контрафактной продукции. Он рассказал о случаях продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовых продажах контрафактной обуви через площадку. Представители маркетплейса в ответ заявили, что платформа отсеивает некачественную продукцию и обязывает продавцов предоставлять документы на товары.

Теги
Роспотребнадзор маркетплейс продавцы качество товаров
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