«Честный знак» получил доходный барьер

Минпромторг сформулировал условия введения обязательной маркировки

Маркировать новые товары будут, если только их подорожание из-за этого не превысит прогнозируемого роста доходов населения в ближайшие шесть лет, а доходы государства и бизнеса будут выше затрат от нанесения обязательных кодов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минпромторг разработал методические рекомендации для определения новых категорий товаров, для которых правительство может ввести обязательную маркировку. Соответствующий документ, подписанный министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, есть в распоряжении РБК.

Основываясь на этих рекомендациях, министерство может готовить для правительства предложения по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Правительство, в свою очередь, может поручить министерству оценить целесообразность введения маркировки для новых товарных категорий — на это отводится 90 дней.

В Минпромторге подтвердили, что методические рекомендации для маркировки новых товаров были утверждены 25 февраля 2021 года. В их разработке участвовали представители бизнеса, отраслевых союзов и исследовательских институтов. Методические рекомендации станут дополнительным инструментом, позволяющим сформировать аналитическую информацию, необходимую для принятия правительством решения о маркировке, указывает представитель министерства, добавляя, что решение о вводе маркировки принимается «исходя из множества факторов».

Зачем нужна маркировка и что уже маркируют Ввести в России систему сплошной маркировки товаров власти планируют к 2024 году. Это нужно для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта. Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже введена для товаров из разных категорий: шуб, отдельных видов одежды, обуви, духов и парфюмерии, табачных изделий, лекарств, фотоаппаратов, автопокрышек. В 2021 году вводится обязательная маркировка молочной продукции и велосипедов. В рамках пилотных проектов также тестируется нанесение маркировки на упакованную воду, пиво и кресла-коляски. На упаковку этих товаров наносится специальный код Data Matrix (двухмерный штрих-код из черно-белых элементов, как правило, в форме квадрата). Оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

Решение о введении маркировки для новых товаров может быть принято при одновременном соблюдении двух условий. Во-первых, рост цен на продукцию для потребителей после введения обязательной маркировки не должен быть выше предельного допустимого значения в течение шести лет с момента ее предполагаемого внедрения. Во-вторых, баланс доходов и затрат, связанных с маркировкой, и для производителей, и для компаний торговли, и для государства должен быть положительным.

В случае если баланс затрат и выгод оказывается положительным, а ожидаемый рост потребительских цен не превышает установленного правительством максимального уровня, введение обязательной маркировки признается целесообразным, подтверждает представитель ЦРПТ.

Как оценивается рост цен для потребителей

Расчет предельного прогнозируемого роста цен необходим, потому что при разработке методических рекомендаций их авторы, как следует из документа, исходили из предположения, что бизнес может полностью транслировать дополнительные затраты, связанные с подготовкой и введением обязательной маркировки продукции, в конечную цену для потребителя.

Установить границы роста цен для конкретного товара после введения на него маркировки может правительство, но если в его поручении этот показатель не установлен, то предельный рост цен будет определяться на уровне прогнозируемого Минэкономразвития роста реальных располагаемых доходов населения. Иными словами, в результате введения маркировки рост цен на продукцию, на которую будут наноситься обязательные штрих-коды, в течение шести лет должен быть ниже, чем вырастут реальные располагаемые доходы населения, указано в имеющихся у РБК справочных материалах к методике.

Согласно опубликованному Минэкономразвития в сентябре прошлого года последнему базовому прогнозу социально-экономического развития России, реальные располагаемые доходы населения вырастут в 2021 году на 3%, в 2022 году — на 2,4%, в 2023 году — на 2,5%. На последующие годы министерство давало прогнозы еще три года назад, до пандемии.

Впрочем, в ЦРПТ предположение, что производители и продавцы полностью перенесут затраты из-за маркировки в отпускные цены, называют радикальным. На практике в условиях конкуренции коэффициент переноса издержек на маркировку в цены таким быть не может, настаивает представитель оператора системы.

Как считают расходы бизнеса и государства на маркировку

Баланс выгод и затрат бизнеса складывается из доходов от повышения продаж за счет замещения незаконной продукции легальной и, следовательно, увеличения прибыли от продаж, а также из расходов на обеспечение маркировки, указано в методических рекомендациях.

Среди основных затрат производителей — стоимость кода маркировки (она единая для всех товаров и равняется 50 коп.) и расходы на его нанесение, напоминает представитель ЦРПТ.

Затраты на нанесение кода у каждого предприятия отличаются, так как зависят от выпускаемых объемов, особенностей производственных процессов и т.д. Поэтому в методике применяется метод подсчета «альтернативных» затрат: когда код наносится на этикетку товара в сторонних типографиях (стоимость этой процедуры известна), а на производстве — только наклеивается. Такую схему при печати этикеток используют многие малые и средние компании, указывает представитель ЦРПТ. Крупным производителям, по его словам, более выгодно модернизировать имеющиеся мощности по печати. Тем самым затраты для них будут ниже, чем это предусмотрено расчетами по методике, то есть при печати кода в сторонней типографии.

Для государства баланс выгод и затрат складывается из доходов от повышения собираемости налогов за счет замещения незаконной продукции легальной, а затраты включают расходы бюджета на стимулирование участников рынка, указано в методике. Например, в феврале вице-премьер Виктория Абрамченко поручала дополнительно поддержать производителей готовой молочной продукции в связи с введением маркировки: по оценкам Минсельхоза, отрасли на возмещение затрат на оборудование по нанесению и считыванию кодов маркировки требуется более 8,6 млрд руб. субсидий.

Как маркировка повлияет на цену продуктов

Просчитывался предельный рост цен для товарных категорий, на которые уже введена маркировка, а также на те, которые пока маркируются в пилотном режиме, — например, на бутилированную воду, молоко и пиво, уточняет представитель ЦРПТ. Он настаивает: по всем категориям рост цен будет ниже прогнозируемого Минэкономразвития роста реальных доходов населения.

Влияние маркировки на возможное подорожание молочной продукции в течение шести лет, в частности, оценивал Научно-исследовательский финансовый институт Минфина. По его оценке, вклад маркировки в подорожание таких продуктов в зависимости от категории составит от 0,4 до 1%. Средние затраты производителей молочной продукции на введение маркировки с учетом стоимости кода составят от 63 коп. до 1,1 руб. в расчете на единицу продукции.

В Союзмолоке эти расчеты не прокомментировали.

Пивовары не согласны с тем, что рост потребительских цен после введения маркировки не превысит рост реальных доходов. Каждый дополнительный 1 руб. повышения себестоимости «в конечном счете дает плюс 2 руб. к стоимости пива на полке для потребителя», утверждает Ораз Дурдыев, представитель AB InBev Efes (бренды BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.). Это происходит за счет надбавки в виде НДС на каждом этапе цепочки, наценки оптового звена и торговой сети, указывает Дурдыев. Расходы на оборудование и доработку систем внутреннего и складского учета, по оценке AB InBev Efes, составят около $5 млн на завод, которых у компании в России одиннадцать. В итоге производитель выходит на «огромные затраты, которые для потребителя умножаются вдвое, соответственно, на полке он увидит совсем другу цену», резюмирует Дурдыев.

Он также указывает на отсутствие готовых технических решений для нанесения маркировки на упаковки при высоких скоростях производства пива, на которых работает 70% рынка. Для применения текущих технологий компании будут вынуждены замедлить производство на 30% — уменьшение объемов производства повлечет снижение акцизных поступлений для бюджета, угрозу закрытия предприятий, сокращения рабочих мест в пиве и смежных отраслях, включая сельское хозяйство.

Капитальные и операционные затраты от введения маркировки в индустрии упакованной воды в первый год, согласно оценке консалтинговой компании EY, превысят 32 млрд руб., констатирует президент Союзнапитков Максим Новиков. По его данным, введение маркировки для упакованной воды может привести к росту цен на нее до 6–7% и снижению чистой прибыли до 30 млрд руб. за десять лет.

Доля контрафактной продукции на пивном рынке в России оценивается в 5–12%, и его обеление за счет маркировки может увеличить прибыль легальных производителей на 2,5–3 млрд руб. и рост налоговых поступлений, возражает представитель ЦРПТ. А при обязательной маркировке воды и уходе с рынка нелегальной продукции для бизнеса и государства сложится положительный баланс расходов и доходов — дополнительная прибыль на уровне 12,7 млрд руб., рынок легальных компаний расширится на 1,7 млрд руб., прогнозирует оператор.